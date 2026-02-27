menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Spanyol » Ambisi Baru Cristiano Ronaldo Terungkap, 25 Persen Saham Almeria Jadi Awal Cerita

Ambisi Baru Cristiano Ronaldo Terungkap, 25 Persen Saham Almeria Jadi Awal Cerita

Ambisi Baru Cristiano Ronaldo Terungkap, 25 Persen Saham Almeria Jadi Awal Cerita
Cristiano Ronaldo. Foto: Fayez Nureldine/AFP

jpnn.com - Cristiano Ronaldo resmi memperluas perannya di dunia sepak bola.

Megabintang asal Portugal itu kini menjadi bagian dari struktur kepemilikan UD Almeria setelah mengakuisisi 25 persen saham klub Liga Spanyol tersebut.

Investasi itu dilakukan melalui CR7 Sports Investments, anak perusahaan dari CR7 S.A.

Langkah ini menandai fase baru Ronaldo yang tak lagi hanya berkontribusi di atas lapangan, tetapi juga di balik layar pengelolaan klub.

Ronaldo mengungkapkan ketertarikannya kepada Almeria bukan tanpa alasan.

Dia menilai klub tersebut memiliki fondasi yang solid serta prospek perkembangan yang menjanjikan di masa depan.

"Sejak lama saya ingin terlibat langsung dalam pengembangan sepak bola di luar peran sebagai pemain."

"UD Almería memiliki basis yang kokoh serta arah perkembangan yang sangat menjanjikan," ujar Ronaldo melalui pernyataan resmi Almeria.

