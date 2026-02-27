Ambisi Baru Cristiano Ronaldo Terungkap, 25 Persen Saham Almeria Jadi Awal Cerita
jpnn.com - Cristiano Ronaldo resmi memperluas perannya di dunia sepak bola.
Megabintang asal Portugal itu kini menjadi bagian dari struktur kepemilikan UD Almeria setelah mengakuisisi 25 persen saham klub Liga Spanyol tersebut.
Investasi itu dilakukan melalui CR7 Sports Investments, anak perusahaan dari CR7 S.A.
Langkah ini menandai fase baru Ronaldo yang tak lagi hanya berkontribusi di atas lapangan, tetapi juga di balik layar pengelolaan klub.
Ronaldo mengungkapkan ketertarikannya kepada Almeria bukan tanpa alasan.
Dia menilai klub tersebut memiliki fondasi yang solid serta prospek perkembangan yang menjanjikan di masa depan.
"Sejak lama saya ingin terlibat langsung dalam pengembangan sepak bola di luar peran sebagai pemain."
"UD Almería memiliki basis yang kokoh serta arah perkembangan yang sangat menjanjikan," ujar Ronaldo melalui pernyataan resmi Almeria.
Cristiano Ronaldo resmi masuk ke jajaran pemilik UD Almería. Apa alasan CR7 memilih klub Spanyol tersebut?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 2 Kata Kunci Sukses Mbappe Menyamai Rekor Jumlah Gol Ronaldo
- Vin Diesel Bocorkan Keterlibatan Cristiano Ronaldo di Fast & Furious 11
- Piala Dunia 2026: Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Siap Ukir Rekor yang Nyaris Mustahil
- Kualifikasi Piala Dunia: Cristiano Ronaldo Kena Kartu Merah Saat Portugal Kalah dari Irlandia
- Cristiano Ronaldo Bakal Pensiun dari Sepak Bola 1 atau 2 Tahun Lagi
- Pep Guardiola Sebut Erling Haaland Selevel Messi & Ronaldo