Ambisi Besar Mariano Peralta: Ingin Antar Persib Angkat Trofi

jpnn.com, JAKARTA - Mariano Peralta tak membutuhkan waktu lama untuk merasakan atmosfer pertandingan bersama Persib Bandung.

Meski hanya tampil sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 2-1 atas Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026, penyerang asal Argentina itu langsung membidik satu target besar, yakni membawa Maung Bandung menjadi juara.

Peralta menjalani debut resminya setelah dipercaya pelatih Igor Tolic masuk pada menit ke-86 menggantikan Luciano Guaycochea.

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Waktu bermain yang singkat tak mengurangi rasa puas sang bomber, karena bisa ikut merasakan kemenangan yang mengantarkan Persib ke partai final.

Bagi pemain bernomor punggung 10 tersebut, momen debut itu menjadi penantian yang akhirnya terbayar lunas.

Dia mengaku sudah lama ingin merasakan atmosfer bermain bersama Pangeran Biru dan kini ingin melengkapinya dengan trofi.

"Saya sudah menunggu momen ini sejak lama. Yang paling penting, kami menang dan berhasil lolos ke final. Sekarang target kami tentu menjadi juara," kata Peralta.

Meski demikian, Peralta menyadari dirinya belum bisa tampil maksimal.