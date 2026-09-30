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Ambisi Besar Pedro Acosta Pindah ke Ducati: Mengalahkan Marc Marquez

Ambisi Besar Pedro Acosta Pindah ke Ducati: Mengalahkan Marc Marquez
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Pedro Acosta. Foto: Joe Klamar/AFP

jpnn.com - Pedro Acosta tak butuh tumpukan uang untuk menentukan masa depannya.

Keputusannya membelot dari KTM ke Ducati untuk musim MotoGP 2027 murni didorong oleh satu ambisi besar: bertarung head-to-head melawan Marc Marquez di atas motor yang identik.

Cerita di balik kepindahan ini diungkap langsung oleh CEO KTM Gottfried Neumeister.

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Saat berbincang di Red Bull Ring, Neumeister sempat berjuang keras membujuk sang wonderkid Spanyol agar mau bertahan di pabrikan Austria tersebut.

Namun, jawaban Acosta justru membuat bosnya itu bungkam sekaligus merinding.

Acosta menegaskan bahwa keputusannya tidak bisa dibeli dengan selisih jutaan euro.

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Bagi pembalap muda itu, kejujuran dan semangat balap sejati berada jauh di atas urusan finansial.

"Gottfried, ini bukan soal selisih satu juta lebih atau kurang," kata Acosta seperti ditirukan Neumeister. "Bagi saya, pindah cuma demi uang bukanlah semangat balap yang sesungguhnya."

Keputusan Pedro Acosta membelot dari KTM ke Ducati untuk musim MotoGP 2027 murni didorong oleh satu ambisi besar: bertarung head-to-head melawan Marc Marquez

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