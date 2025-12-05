Ambisi Besar Timnas Teqball Indonesia di SEA Games 2025
jpnn.com - Timnas Teqball Indonesia menargetkan raihan lima medali pada ajang SEA Game 2025 Thailand.
Target tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Teqball Seluruh Indonesia (PP POTSI) Jovinus Carolus Legawa.
Timnas Teqball Indonesia Siap Tempur di SEA Games
Kontingen Merah Putih diharapkan mampu membawa pulang total lima medali dengan perincian satu emas, dua perak, dan dua perunggu.
Sebanyak delapan atlet, yang terdiri dari empat atlet putra dan empat atlet putri, akan diberangkatkan ke Thailand pada Selasa (9/12/2025).
Mereka dijadwalkan tampil pada lima nomor pertandingan, yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, serta ganda campuran.
Jovinus mengungkapkan bahwa peluang medali emas terbuka di hampir seluruh nomor yang diikuti. Namun, menurutnya, hasil akhir akan sangat ditentukan oleh kesiapan atlet saat bertanding nanti.
"Kesempatan emas sebenarnya ada di hampir semua nomor, tetapi tentu akan sangat bergantung pada siapa yang paling siap ketika pertandingan berlangsung."
"Kami berharap bisa lebih dari satu emas, tetapi untuk awal satu emas kami jadikan target," ucap pria yang karib disapa Calvin itu.
Timnas Teqball Indonesia siap menghadapi SEA Games Thailand 2025 dengan target besar. Delapan atlet akan unjuk kemampuan di panggung Asia Tenggara..
