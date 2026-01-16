menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Ambisi Diggia di MotoGP 2026

Ambisi Diggia di MotoGP 2026

Ambisi Diggia di MotoGP 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Fabio "Diggia" Giannantonio di VR46 Racing team. Foto: VR46

jpnn.com - Fabio "Diggia" Giannantonio menatap MotoGP 2026 dengan ambisi besar. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing itu tak ingin sekadar mengulang performa musim lalu.

Diggia pengin melainkan melangkah lebih jauh dan rutin bersaing di barisan depan.

Diggia menilai pencapaiannya pada MotoGP 2025 masih bisa ditingkatkan.

Baca Juga:

Sejumlah pengembangan teknis yang dilakukan tim menjadi modal penting untuk mewujudkan target tersebut.

Rider Italia itu pun berharap momentum positif yang dia tunjukkan pada akhir musim lalu dapat berlanjut sepanjang 2026.

“Saya berharap dapat melakukan balapan yang hebat seperti yang kami lakukan pada akhir musim 2025."

Baca Juga:

"Saya ingin berkembang pesat selama tahun ini dan bertarung di barisan depan,” ujar Diggia.

Musim 2026 juga terasa spesial, karena menandai tahun ketiga Diggia bersama tim milik Valentino Rossi.

Fabio "Diggia" Giannantonio menatap MotoGP 2026 dengan ambisi besar. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing itu tak ingin sekadar mengulang performa musim lalu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI