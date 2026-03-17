Ambisi Unifam Bawa Produk Indonesia ke Pasar Global, Tekankan Kualitas Manufaktur RI

jpnn.com, JAKARTA - CEO PT United Family Food (Unifam), Steven Wijaya memiliki ambisi besar untuk terus membawa produk-produk asli buatan Indonesia ke pasar global.

Melalui langkah strategis perusahaan, dia berkomitmen untuk memperkenalkan kualitas manufaktur tanah air di kancah internasional.

Steven berharap merek-merek populer seperti Milkita, Jagoan Neon, dan Kata Oma dapat menjadi representasi produk berkualitas dari Indonesia di mata dunia.

“Kami ingin membawa produk Indonesia to the world,” kata Steven dalam dalam Unifam Ramadan Media Session 2026, dikutip Senin (16/3).

Steven menegaskan komitmennya untuk membawa Unifam berkembang secara global, namun tetap setia pada nilai-nilai dasar perusahaan.

Pertumbuhan bisnis di luar negeri akan tetap berjalan selaras dengan etika kerja yang selama ini dianut.

Dia menekankan nilai-nilai tersebut menjadi fondasi kuat yang telah dijaga dengan konsisten sejak Unifam pertama kali didirikan pada tahun 1981.

“Filosofi kami selalu sederhana: from our family to your family. Nilai ini yang terus kami jaga hingga hari ini,” ujar Steven.