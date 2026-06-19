AMBPI Hadir di Indo Build Tech 2026, Perkenalkan Inovasi Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - PT Adiwisesa Mandiri Building Products Indonesia (AMBPI) kembali berpartisipasi dalam ajang pameran konstruksi dan material bangunan terbesar di Indonesia, Indo Build Tech 2026 yang digelar pada 8-12 Juli 2026.

Kehadiran AMBPI dalam pameran itu menjadi bentuk komitmen perusahaan untuk terus mengedepankan inovasi produk kepada masyarakat dan pelaku industri konstruksi di Indonesia.

Melalui Indo Build Tech 2026, AMBPI ingin memperkenalkan langsung berbagai solusi material bangunan berkualitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konstruksi bangunan saat ini.

Baca Juga: Upaya Unifam Memperkuat Kehadiran Produk Indonesia di Pasar Global

Indo Build Tech 2026 menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk memperluas jaringan di industri bahan bangunan.

Dalam Indo Build Tech tahun ini, AMBPI akan menghadirkan berbagai kategori produk unggulan mulai dari perekat keramik ( Adeshive), Anti Bocor (Waterproofing), pengisi nat (Tile Grout), Campuran Beton(Bonding agent), hingga pelapis batu alam (Stone Coating).

Tidak hanya menampilkan produk unggulan, AMBPI juga memberikan edukasi mengenai pentingnya menggunakan material yang tepat dan berkualitas dalam proses konstruksi.

Di pameran nantinya, pengunjung dapat melihat langsung produk contoh dari masing-masing kategori dan contoh pengaplikasian produk. AMBPI juga akan memperkenalkan beberapa inovasi produk terbarunya, yaitu AM 56 Epicron Pro 2K sebagai solusi pengisi nat premium yang tahan air, jamur, dan lumut serta bahan kimia.

Selanjutnya AM 79 Campuran Beton Super Plasticizer Technology yang dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas dan kekuatan konstruksi, serta mempercepat pengerasan beton.