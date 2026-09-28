Ambruk Lagi, Kurs Rupiah Makin Mengkhawatirkan
jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Senin, bergerak melemah 45 poin atau 0,25 persen.
Mata uang garuda berada di level Rp 17.948 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.903 per USD.
Analis Doo Financial Lukman Leong menyatakan pelemahan rupiah dipengaruhi data penjualan barang tahan AS yang lebih kuat dari perkiraan.
Dia memperkirakan rupiah melemah akibat kembali meningkatnya imbal hasil obligasi AS, harga minyak mentah dunia dan prospek kenaikan suku bunga The Fed menyusul data ekonomi AS (penjualan barang tahan lama) yang lebih kuat.
"Juga penolakan proposal Iran oleh AS," ucap Lukman di Jakarta, Senin.
Tercatat, penjualan barang tahan lama AS tak berubah 0 persen, namun lebih tinggi dari perkiraan untuk turun 0,4 persen.
Karena itu, sebagaimana dilaporkan Xinhua, pesanan baru untuk barang tahan lama buatan AS pada bulan Agustus bergerak stabil di angka 338,6 miliar dolar AS.
Selain itu, Anadolu, melaporkan Presiden AS Donald Trump menolak proposal terbaru Iran yang disampaikan kepada Washington dalam negosiasi tidak langsung di New York pekan ini.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Senin, bergerak melemah 45 poin atau 0,25 persen.
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