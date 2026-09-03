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Ambruk Setelah Diresmikan, Jembatan di Pangandaran akan Dibangun Permanen

Ambruk Setelah Diresmikan, Jembatan di Pangandaran akan Dibangun Permanen
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Jembatan ambruk di Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Foto: Dok. Dispenad

jpnn.com, PANGANDARAN - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil alih pembangunan jembatan di Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran.

Jembatan itu sebelumnya ambruk sesaat setelah diresmikan oleh Bupati Pangandaran pada Minggu (30/8/2026).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, jembatan yang bakal dibangun Pemprov Jabar di Desa Margacinta berupa jembatan permanen. Dengan begitu, konstruksi jembatan akan lebih kokoh.

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"Kami segera membangun jembatan permanen sehingga bisa dilewati banyak orang, mobil, bisa angkut hasil pertanian, peternakan, perikanan, kelautan," kata Dedi Mulyadi dalam keterangannya, Kamis (3/9/2026).

Jembatan permanen tersebut akan dibangun pada 2027. Dedi Mulyadi berharap, keberadaan jembatan permanen dapat memperlancar roda ekonomi masyarakat.

Dia pun berpesan kepada masyarakat desa agar tidak memanfaatkan jembatan untuk balapan.

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Sebelumnya, jembatan di Desa Margacinta yang berbentuk jembatan gantung ambruk dan melengkung ke bawah sesaat setelah diresmikan. Bupati Pangandaran bersama puluhan warga berada di jembatan saat insiden terjadi.

Dedi Mulyadi menegaskan, jembatan gantung yang ambruk itu bukan dibangun oleh Pemprov Jabar.

Pemprov Jabar mengambil alih pembangunan jembatan di Desa Margacinta, Pangandaran, yang ambruk sesaat setelah diresmikan. Jembatan permanen dibangun 2027.

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