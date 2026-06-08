Ambulans Hantam Truk di Tol Pekanbaru-Dumai, 3 Penumpang Tewas

jpnn.com, SIAK - Kecelakaan maut terjadi di ruas Tol Pekanbaru–Dumai (Permai) KM 25+800 B, wilayah Kabupaten Siak, Minggu (7/6) sekitar pukul 23.45 WIB.

Kasat PJR Ditlantas Polda Riau AKBP Eko Baskara Saputra mengatakan sebuah ambulans bernomor polisi BM 7113 P menabrak bagian samping sebuah truk trailer dengan nopol B 9694 UIZ.

Insiden itu mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka ringan.

Kecelakaan bermula saat ambulans yang dikemudikan Doni Afrizal (39), warga Jalan Sekip, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, melaju dari arah Bathin Solapan menuju Pekanbaru.

Setibanya di KM 25+800 B, ambulans menabrak bagian samping kiri truk trailer yang berada di depannya.

“Akibat benturan itu, sopir ambulans kehilangan kendali dan membanting setir hingga kendaraan terbalik di badan jalan tol,” kata Eko kepada wartawan, Senin (8/6).

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Insiden itu menyebabkan tiga penumpang ambulans meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketiganya bernama Ade Misra (38), Kasih Afrianti (38), dan Winda Handasari (37) yang diketahui berprofesi sebagai perawat.

Sementara seorang penumpang lainnya, Endi (62), mengalami luka ringan dan mendapatkan penanganan medis.