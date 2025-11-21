Ambulans Sitaan KPK di Kasus Korupsi Satori Berlogo BPKH, Kok Bisa?

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut ambulans berlogo Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang disita lembaga antirasuah itu dari anggota Komisi VIII DPR RI Satori (ST).

"Atas penerimaan kendaraan tersebut, ini akan didalami. Motifnya apa? Kaitannya apa? Hingga tempus (waktu penerimaannya, red.) kapan?" kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/11) malam.

Budi menjelaskan penyitaan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun Satori merupakan salah satu tersangka kasus tersebut ketika menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR RI.

KPK saat ini masih melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) atau dugaan korupsi dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020–2023.

Perkara tersebut bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat, kemudian KPK melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024.

Penyidik KPK telah menggeledah dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara korupsi CSR BI tersebut.

Dua lokasi tersebut adalah Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang digeledah pada 19 Desember 2024.