jpnn.com, JAKARTA - Setelah melewati perjalanan panjang bermusik, pianist sekaligus song writer Amel Normanita kini menggelar konser teatrikal bertajuk ‘The Piano Story Concert’di Shoemarker Auditorium, Gedung CCM Berca Level 9, Menteng Jakarta Pusat, Jumat (20/11). Ini merupakan konser musik tunggal perdana Amel yang telah aktif bermusik dan menyanyi sejak bangku sekolah dasar.

The Piano Story Concert bukan sekadar konser piano biasa. Sesuai dengan tajuk dari konser tersebut, Amel mengemasnya dalam empat kisah teatrikal yang mengiringi alunan komposisi piano yang dibawakannya dan live string quartet.

Empat kisah/chapter teatrikal yang dibawakan dalam The Piano Story Concert merupakan bagian dari cerita perjalanan hidup dan bermusik Amel sejak masa kecil hingga mencapai mimpinya sebagai seorang musisi.

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Para penonton The Piano Story Concert disuguhkan kisah inspiratif dalam meraih mimpi tanpa kenal lelah seperti yang dilakukan Amel dalam perjalanan hidupnya. Empat chapter teatrikal itu bertajuk A Sad Day, Almost Us, After Rain, dan Comeback.

“ The Piano Story Concert ini merupakan jawaban atas doa-doa saya selama ini. I am blessed. Bisa diberkati sebegini besarnya sampai bisa menggelar sebuah konser. Kisah perjalanan hidup saya untuk sampai ke titik ini yang ingin saya sampaikan pada pendengar karya musik saya lewat empat chapter di konser ini,” ujar Amel antusias.

Guru piano yang mengidolakan Francesco Parrino, Cho Younghoon, dan The Theorist itu mengaku ide awal untuk menggelar konser justru datang dari muridnya.

Selama ini Amel hanya fokus mengajar sebagai guru piano dan membuat karya-karya serta lagunya sendiri. Semua itu, hanya dipublikasikannya di akunnya @amelnormanita di Instagram. Namun, dia belum sepenuhnya berpikir untuk menggelar sebuah konser tunggal.

“Murid saya, Bu Niken adalah orang yang mendorong saya untuk menggelar konser. Dia seorang murid, yang bukan bagian keluarga saya tetapi dia memberi support yang luar biasa untuk saya. Selain itu, dukungan juga datang dari sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan support. Mereka memberikan saya banyak afirmasi positif untuk lebih percaya diri dan berani melangkah,” sambung pianist kelahiran Ciamis, Jawa Barat tersebut.