Amerika Curiga Iran Masih Menyimpan Ribuan Rudal untuk Serang Negara Teluk
jpnn.com, WASHINGTON DC - Pentagon menuding Iran masih memiliki 1.500 hingga 2.500 rudal meskipun fasilitas persenjataannya telah menjadi sasaran serangan Amerika Serikat dan Israel selama berbulan-bulan, demikian laporan The Wall Street Journal pada Minggu.
Laporan yang mengutip penilaian intelijen AS itu menyebutkan persenjataan tersebut masih cukup besar untuk mengancam target militer AS dan negara-negara sekutunya jika pertempuran kembali terjadi.
Temuan itu menyanggah pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengklaim kemampuan militer Iran sebagian besar telah dihancurkan.
Namun, sejumlah pejabat AS menyebut tingkat keyakinan terhadap penilaian tersebut masih rendah. Hal itu disebabkan oleh sulitnya memastikan jumlah rudal yang siap diluncurkan dan yang masih tersimpan di gudang.
Menurut laporan tersebut, proses pembangunan kembali persenjataan Iran juga berlangsung lebih lambat dibandingkan sebelum perang.
Teheran diperkirakan masih memiliki sejumlah besar pesawat nirawak (drone) dan rudal jarak pendek yang dapat digunakan untuk menyerang berbagai sasaran di kawasan.
Sementara itu, pejabat militer Israel memperkirakan Iran memiliki lebih dari 1.500 rudal balistik, meskipun penilaian di kawasan menunjukkan angka yang berbeda.
Mantan Wakil Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Timur Tengah Simone Ledeen mengatakan, bahkan perkiraan terendah menunjukkan Iran telah memulihkan lebih dari separuh persediaan rudalnya sebelum perang.
Laporan tersebut juga menyebut serangan rudal dan drone Iran terus memperlihatkan kerentanan instalasi militer Amerika Serikat
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