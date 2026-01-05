menu
Amerika Hajar Venezuela, Trump Sebut Negara Ini Target Selanjutnya
Donald Trump. Foto: Jim Watson/AFP

jpnn.com, WASHINGTON DC - Presiden AS Donald Trump mengatakan dirinya tidak mengesampingkan kemungkinan Amerika Serikat melakukan operasi militer ke Kolombia untuk menumpas produksi kokain di sana.

"Kolombia juga sangat sakit, dipimpin orang sakit yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat, dan dia tidak akan melakukannya untuk waktu yang lama, percayalah. Dia punya pabrik kokain dan pabrik kokain,” kata Trump merujuk pada Presiden Kolombia Gustavo Petro.

Kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One, Minggu (4/1), Trump juga menyebut gagasan melakukan operasi militer di Kolombia "terdengar sangat bagus."

Baca Juga:

Pada Sabtu, Trump mengumumkan bahwa pasukan AS telah melancarkan operasi militer skala besar di Venezuela dan menangkap Presiden ???????Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores.

Trump juga mengatakan AS akan "mengelola" Venezuela hingga transisi pemerintahan berlangsung dengan aman dan memperbaiki infrastruktur minyak negara Amerika Selatan itu yang disebutnya "rusak." (ant/dil/jpnn)

Kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One, Minggu (4/1), Trump juga menyebut gagasan melakukan operasi militer di negara ini terdengar sangat bagus.


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber Antara
