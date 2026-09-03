Amerika Kembali Bombardir Iran, Donald Trump Sebut demi Timur Tengah

jpnn.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan serangan Washington terhadap Iran dilakukan untuk melindungi Israel, kawasan Timur Tengah, dan negara-negara Barat dari potensi serangan Teheran.

"Kami melakukannya untuk membantu Timur Tengah. Kami melakukannya untuk membantu Israel. Kami melakukannya untuk membantu diri kami sendiri," kata Trump, Rabu.

Trump mengatakan Iran dapat mengancam negara-negara lain setelah Israel dan kawasan Timur Tengah.

"Setelah mereka memusnahkan Israel, yang dengan senang hati akan mereka lakukan, mereka menuju Timur Tengah, lalu mereka akan mengejar Eropa dan kemudian beberapa kota kami," katanya.

Sebelumnya, Trump berupaya menenangkan masyarakat Israel terkait meningkatnya ketegangan dengan Teheran.

"Israel tidak perlu khawatir. Tahukah Anda mengapa? Karena saya adalah presiden dan saya akan menjaga Israel," katanya kepada penyiar Israel KAN.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah eskalasi baru yang mengakhiri jeda pertempuran selama sekitar satu bulan antara AS dan Iran.

AS pada akhir pekan menyerang peluncur roket di Pulau Larak, Iran. Teheran kemudian membalas dengan meluncurkan rudal ke Yordania dan Uni Emirat Arab.