Amerika Selatan Semringah! Brasil dan Paraguay Kompak ke 16 Besar Piala Dunia 2026
jpnn.com - Wakil-wakil Amerika Selatan mulai menunjukkan dominasinya pada fase gugur Piala Dunia 2026.
Hingga Selasa (30/6/2026), Brasil dan Paraguay telah memastikan tiket ke babak 16 besar.
Brasil lebih dahulu melangkah setelah menundukkan Jepang dengan skor 2-1 di NRG Stadium, Houston.
Selecao memastikan kemenangan berkat gol Casemiro dan Gabriel Martinelli yang membalikkan keadaan setelah Jepang unggul melalui Kaishu Sano.
Pada babak 16 besar, tim asuhan Carlo Ancelotti itu akan menghadapi pemenang laga Pantai Gading kontra Norwegia.
Paraguay kemudian menyusul langkah Brasil setelah menyingkirkan Jerman melalui drama adu penalti dengan skor 4-3 di Boston Stadium, Boston, Selasa (30/6) pagi WIB.
Keberhasilan tersebut membawa La Albirroja melaju ke babak 16 besar untuk menghadapi pemenang duel Prancis melawan Swedia.
Peluang CONMEBOL menambah wakil di 16 besar juga masih terbuka. Argentina dijadwalkan menghadapi Tanjung Verde, sementara Kolombia akan berduel melawan Ghana.
Wakil Amerika Selatan yaitu Brasil dan Paraguay kompak mengalahkan lawan-lawannya di babak pertama fase gugur, Selasa (30/6)
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