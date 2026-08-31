menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Timur Tengah » Amerika Serang Pulau Larak demi Selamatkan Pelayaran Global dari Ranjau Iran

Amerika Serang Pulau Larak demi Selamatkan Pelayaran Global dari Ranjau Iran

Amerika Serang Pulau Larak demi Selamatkan Pelayaran Global dari Ranjau Iran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat, salah satu pesawat yang diinginkan Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Foto: RADOSLAW JOZWIAK / AFP

jpnn.com, WASHINGTON DC - Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengklaim bahwa serangan terbarunya terhadap Iran bertujuan untuk mencegah pasukan Iran menebarkan ranjau di Selat Hormuz.

Sebelumnya, kantor berita Fars melaporkan bahwa beberapa ledakan terdengar di Pulau Larak, Iran, yang berada di Selat Hormuz.

"Pasukan AS melakukan tindakan terbatas dan presisi terhadap pasukan IRGC yang melakukan penebaran ranjau dan menimbulkan ancaman langsung di Selat Hormuz," kata CENTCOM di X.

Baca Juga:

Komando tersebut mengklaim serangan itu bertujuan untuk melindungi pelayaran komersial dan menjamin kelancaran arus perdagangan.

Jurnalis Axios, Barak Ravid, melaporkan dengan mengutip seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya bahwa AS diduga menyerang peluncur rudal Iran di Pulau Larak.

Selanjutnya, Press TV melaporkan bahwa Iran telah meluncurkan rudal ke kapal-kapal AS di Selat Hormuz serta ke pangkalan-pangkalan militer AS di Asia Barat. (ant/dil/jpnn)

Baca Juga:

Selama berbulan-bulan, pelayaran global dalam bahaya akibat ranjau yang ditebar Iran di Selat Hormuz. Akhirnya, militer Amerika Serikat tidak tinggal diam


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI