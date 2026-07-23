Amerika Serikat Ambruk, Macao Heboh, China Jumpa Turki di Semifinal VNL 2026

jpnn.com - MACAO – Kejutan besar terjadi di perempat final Volleyball Nations League atau VNL 2026 Wanita.

Peringkat satu pada klasemen reguler, Amerika Serikat, gagal ke semifinal, ambruk dipukul tuan rumah The Finals (perempat final dan seterusnya), China.

Pada laga di Macao East Asian Games Dome, Kamis (23/7) malam WIB, laga AS vs China harus diselesaikan dengan full set atau tie-breaker; lima set.

China menang 3-2 (15-25, 25-23, 25-20, 17-25, 15-13).

Skuad China saat seremoni pembuka pertandingannya melawan AS di 8 Besar VNL 2026. Foto: volleyballworld

Sulit mencari bintang utama China pada laga tersebut, lantaran Pelatih Zhao Yong berani merotasi pemain-pemain muda di dalam timnya dan semua punya peran penting.

Skuad China di VNL 2026 ini rata-rata berusia 22-25 tahun, dan tak membawa sejumlah bintang-bintang senior.

China lulus ke The Finals pun lantaran menggunakan haknya sebagai tuan rumah yang otomatis masuk, meski finis di luar 8 Besar di klasemen reguler. China menempati peringkat ke-9 (mengorbankan Polandia).