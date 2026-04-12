Amerika Serikat-Iran Gagal Capai Kesepakatan

jpnn.com - WASHINGTON - Amerika Serikat dan Iran gagal kesepakatan dalam perundingan damai. Wakil Presiden AS J.D. Vance mengatakan kegagalan mencapai kesepakatan antara AS dan Iran dinilai lebih merugikan Teheran dibandingkan Washington.

“Kabar buruknya adalah kami belum mencapai kesepakatan. Saya pikir ini merupakan kabar yang jauh lebih buruk bagi Iran dibandingkan bagi Amerika Serikat,” kata Vance kepada wartawan seusai perundingan.

Vance yang merupakan Ketua Delegasi AS dalam pembicaraan dengan Iran di Islamabad, Pakistan, itu juga menyampaikan bahwa AS telah menunjukkan fleksibilitas yang cukup selama proses negosiasi dengan Iran.

Dia mengatakan bahwa AS telah dengan jelas menyampaikan garis merah serta ruang kompromi dalam perundingan tersebut.

Menurut Vance, Iran memutuskan untuk tidak menerima persyaratan yang diajukan oleh AS.

“Mereka telah memilih untuk tidak menerima syarat kami,” ujarnya kepada wartawan setelah pembicaraan.

Dia menambahkan bahwa AS tetap berharap Iran berkomitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dalam jangka panjang.

“Pertanyaannya sederhana, apakah kita melihat komitmen mendasar dari Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, bukan hanya sekarang atau dua tahun ke depan, tetapi untuk jangka panjang? Kami belum melihatnya. Kami berharap akan melihatnya,” kata Vance.