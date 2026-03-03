menu
Amerika Serikat Klaim Hancurkan Seluruh Kapal Iran di Teluk Oman

Ilustrasi kapal tanker melintas di Selat Hormuz, Iran. /ANTARA/Anadolu/py. (Anadolu)

jpnn.com - ISTANBUL - Amerika Serikat mengeklaim telah menghancurkan seluruh kapal Iran di Teluk Oman.

Menurut Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM), Senin (2/3), 11 kapal Iran yang beroperasi di Teluk Oman telah dihancurkan.

“Dua hari lalu, rezim Iran memiliki 11 kapal di Teluk Oman. Hari ini, mereka memiliki nol,” tulis CENTCOM melalui platform media sosial X.

CENTCOM menyatakan Iran telah mengganggu dan menyerang pelayaran internasional di Teluk Oman selama beberapa dekade.

Komando itu juga berjanji akan terus mempertahankan kebebasan navigasi maritim.

“Masa-masa itu telah berakhir,” tambahnya.

Adapun Iran tidak mengonfirmasi kerugian tersebut.

Pengumuman CENTCOM itu disampaikan setelah Presiden AS Donald Trump pada Minggu mengatakan bahwa sembilan kapal angkatan laut Iran telah ditenggelamkan, termasuk beberapa yang dia gambarkan sebagai “relatif besar dan penting”.

Sumber ANTARA
