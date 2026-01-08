Amerika Serikat Mengukir Rekor Gila di Malaysia Open 2026
jpnn.com - KUALA LUMPUR - Ganda campuran Amerika Serikat Presley Smith/Jennie Gai menorehkan rekor gila di Malaysia Open 2026 Super 1000.
Smith/Gai menjadi ganda pertama dari AS yang mencapai perempat final ajang BWF Super 1000.
Itu setelah Smith/Gai mengalahkan pasangan tuan rumah Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai pada 16 Besar di Axiata Arena, Kamis (8/1).
Hanya 35 menit, Smith/Gai yang kini menyandang status peringkat 32 dunia itu menang dari pasangan Malaysia ranking sembilan dunia, dengan skor 21-9, 21-17.
"Sungguh gila,” ujar Smith.
"Saya bahkan butuh waktu untuk percaya. Ini, masih sedikit gemetar, tetapi sangat bahagia," imbuhnya.
Sejak reli pembuka, pasangan AS bermain dengan jelas dan berani. Mereka bergerak cepat, bertahan tanpa henti, dan menyerang tanpa ragu-ragu.
“Kami tampil maksimal. Saya bangga dengan usaha kami dalam pertandingan ini," tutur Smith.
Ada kejutan di 16 Besar Malaysia Open 2026, melibatkan Amerika Serikat. Mau tahu gak?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pukul Wakil Tuan Rumah, Jojo Masuk 8 Besar Malaysia Open 2026
- Malaysia Open 2026: Menghadapi Momok Lama, Putri KW Bertekad Tembus Babak Selanjutnya
- Jadwal 16 Besar Malaysia Open 2026: Intip Peluang 5 Wakil Indonesia
- Malaysia Open 2026: Jonatan Christie Kembali Menemukan Percaya Diri
- Begini Keputusan Pemerintah Seusai Adanya Konflik AS-Venezuela
- Trump: Tidak Ada Negara Memiliki Kualitas Senjata seperti Kami