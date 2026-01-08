menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Amerika Serikat Mengukir Rekor Gila di Malaysia Open 2026

Amerika Serikat Mengukir Rekor Gila di Malaysia Open 2026

Amerika Serikat Mengukir Rekor Gila di Malaysia Open 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ganda campuran Amerika Serikat Presley Smith/Jennie Gai. Foto: Badminton Photo - diambil dari BWF

jpnn.com - KUALA LUMPUR - Ganda campuran Amerika Serikat Presley Smith/Jennie Gai menorehkan rekor gila di Malaysia Open 2026 Super 1000.

Smith/Gai menjadi ganda pertama dari AS yang mencapai perempat final ajang BWF Super 1000.

Itu setelah Smith/Gai mengalahkan pasangan tuan rumah Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai pada 16 Besar di Axiata Arena, Kamis (8/1).

Baca Juga:

Hanya 35 menit, Smith/Gai yang kini menyandang status peringkat 32 dunia itu menang dari pasangan Malaysia ranking sembilan dunia, dengan skor 21-9, 21-17.

"Sungguh gila,” ujar Smith.

"Saya bahkan butuh waktu untuk percaya. Ini, masih sedikit gemetar, tetapi sangat bahagia," imbuhnya.

Baca Juga:

Sejak reli pembuka, pasangan AS bermain dengan jelas dan berani. Mereka bergerak cepat, bertahan tanpa henti, dan menyerang tanpa ragu-ragu.

“Kami tampil maksimal. Saya bangga dengan usaha kami dalam pertandingan ini," tutur Smith.

Ada kejutan di 16 Besar Malaysia Open 2026, melibatkan Amerika Serikat. Mau tahu gak?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI