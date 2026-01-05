Amerika Tangkap Presiden Venezuela, Trump Yakin Xi Jinping Tak Berani Melawan
jpnn.com, WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat Donald Trump meyakini operasi militer AS di Venezuela tidak akan memengaruhi hubungannya dengan Presiden China Xi Jinping.
"Saya rasa tidak. Saya memiliki hubungan yang sangat baik. Kami memiliki kekuatan tarif, dan dia memiliki kekuatan lain terhadap kami," kata Trump kepada wartawan.
Pernyataan itu disampaikan Trump pada Minggu (4/1) saat ditanya apakah penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan AS akan berdampak pada hubungannya dengan Xi.
Pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China menyatakan keprihatinannya atas penahanan paksa Maduro dan istrinya, Cilia Flores, seraya mengatakan meminta AS untuk segera membebaskan mereka.
"China menyerukan kepada AS untuk menjamin keselamatan pribadi Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, membebaskan mereka segera, menghentikan upaya penggulingan pemerintah Venezuela, dan menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi," kata kementerian itu dalam pernyataannya.
Menurut Kemlu China, tindakan AS itu melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, serta bertentangan dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
