Amien Rais Melontarkan Tuduhan Negatif ke Seskab Teddy, Begini Respons Qodari

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari. Foto: source for jpnn

jpnn.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menanggapi video Amien Rais melontarkan tuduhan negatif terhadap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Qodari justru prihatin terhadap Amien Rais yang seorang tokoh, akademisi, profesor doktor, tetapi masih terpapar hoaks.

“Kenapa korban dari hoaks? Karena dasar penilaian atau tudingan itu adalah sebuah akun yang di dalamnya berisi lagu berjudul aku bukan Teddy, yang dianggap oleh Pak Amien Rais bahwa yang menyanyi itu adalah Ibu Titiek," ucap Qodari saat dihubungi, pada Sabtu (2/5).

Qodari menjelaskan bahwa lagu yang menjadi referensi Amien Rais nyatanya bukan dinyanyikan oleh mantan Istri Presiden Prabowo Subianto, Titiek Soeharto.

“Kalau kita nonton lagu aku bukan tadi yang jelas bahwa satu nyanyi bukan Titiek. Kedua, gambar Bu Titiek di situ adalah kompilasi atau kolase dari berbagai gambar yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan lagu," tuturnya.

Eks Kepala Staf Presiden itu pun menegaskan lagu yang menjadi referensi Amien Rais untuk menyerang Teddy dengan membawa nama Titiek Soeharto sebenarnya hanya lagu biasa.

Dia bahkan menyindir Amien Rais terpapar bahaya medsos sehingga tak bisa membedakan yang asli dan editan.

"Ini contoh dari bahaya medsos, bahaya dari AI, bagaimana seorang tokoh sepintar, sesenior seperti Amien Rais itu bisa menjadi korban hoaks. Jadi, statement dari Pak Amien Rais tentang Pak Teddy itu adalah dasarnya hoaks," ujar Qodari.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI