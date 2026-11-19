jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal ProJo Freddy Alex Damanik menilai Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais berupaya menyederhanakan persoalan ketika menyarankan Wapres ke-14 RI Gibran Rakabuming Raka mengikuti program paket C.

"Terlalu menyederhanakan persoalan dan tidak memahami perbedaan sistem pendidikan antarnegara," kata Freddy melalui layanan pesan, Kamis (19/11).

Diketahui, Amien menyarankan Gibran mengambil paket C untuk SMA atau sederajat jika putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) ingin maju Pilpres 2029.

Amien bahkan menyarankan Gibran membuang rada malu mengambil paket C yang mengakui eks Wali Kota Solo itu tidak pernah punya ijazah SMA atau sederajat, seperti pertimbangan MK dan putusan MA.

Freddy menyebutkan Gibran tidak pernah malu dengan riwayat pendidikan yang sudah ditempuh, karena sudah sesuai dengan memiliki dokumen serta ijazah.

Dia bahkan menyebut proses pelajaran yang ditempuh Gibran menjadi bagian dari sistem berlaku di negara tempat ayah Jan Ethes utu menempuh pendidikan.

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"Ya, yang perlu dipahami itu sistem pendidikan di luar negeri tidak selalu sama dengan sistem pendidikan di Indonesia. Ada perbedaan kurikulum, jenjang, nomenklatur, mekanisme sertifikasi, dan standar penyetaraan," kata Freddy.

Dia mengatakan persoalan pendidikan internasional seharusnya dilihat secara objektif dan proporsional, bukan disederhanakan dengan menyuruh seseorang mengikuti paket C.