Amil Didorong Tingkatkan Profesionalisme dan Kinerja Layani Umat

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengajak seluruh amil zakat di Indonesia meningkatkan profesionalisme dan kinerja dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) guna memperkuat dampak kesejahteraan bagi mustahik.

Ajakan tersebut disampaikan Ketua Baznas Sodik Mudjahid dalam acara Halalbihalal bersama para amil yang digelar di Gedung Baznas RI, Jakarta, Senin (30/3).

Dalam kesempatan itu, Sodik menegaskan Ramadan tidak hanya menjadi bulan ibadah, tetapi juga momentum pembinaan diri yang berdampak pada peningkatan kualitas personal, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai amil zakat.

“Ramadan adalah supertraining untuk mempercepat peningkatan ketakwaan kepada Allah. Setelah itu, kita diharapkan menjadi pribadi yang lebih sabar, tangguh, jujur, disiplin, peduli, dan gemar beristighfar ataupun evaluasi diri,” ujar Sodik.

Dia menambahkan, nilai-nilai yang terbentuk selama Ramadan harus tercermin dalam kinerja amil, terutama dalam menjaga amanah dan membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat.

Sodik juga menekankan pentingnya memperkuat posisi Baznas agar semakin dikenal dan dipercaya masyarakat.

“Kami ingin Baznas menjadi top of mind, sehingga ketika orang berpikir tentang zakat, yang diingat adalah Baznas sebagai lembaga yang terpercaya (Al-Amin). Selain itu, Baznas harus mudah dijangkau, termasuk melalui aplikasi digital, serta menjadi lembaga yang dibanggakan,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia memaparkan target pengumpulan zakat nasional yang ditetapkan mencapai Rp160 triliun, dengan target Baznas pusat sebesar Rp10 triliun pada 2031.