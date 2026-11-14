Amirullah Hidayat: Kader PAN Solid Bersama Zulhas

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPW PAN Sumatera Utara Amirullah Hidayat menegaskan kader PAN solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Zulkifli Hasan (Zulhas).

Dia mendukung langkah pembenahan internal, termasuk evaluasi besar-besaran terhadap pengurus yang terbukti merusak organisasi.

"Bagi kami, siapa pun yang dengan sengaja merusak soliditas dan menghancurkan partai dari dalam adalah pengkhianat terhadap perjuangan PAN. Tidak boleh ada ruang bagi kepentingan pribadi dan kelompok yang mengorbankan masa depan partai,” tegas Amirullah dalam keterangannya pada Sabtu (14/11/2026).

Dia menegaskan kader PAN mendukung penuh langkah Ketua Umum untuk menertibkan dan mengevaluasi pihak-pihak yang terbukti merusak organisasi sesuai mekanisme partai.

"Kami siap berdiri bersama Ketua Umum Zulkifli Hasan. PAN harus tetap solid, satu komando, dan tidak boleh disandera oleh ulah segelintir orang. Pengkhianatan terhadap partai harus ditindak tegas melalui aturan organisasi,” ujarnya.

Amirullah juga menegaskan bahwa konsolidasi hingga akar rumput harus terus diperkuat demi mewujudkan target PAN menjadi tiga besar pada Pemilu 2029.(fri/jpnn)