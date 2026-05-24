AMKI Ajak Anak Muda Memandang Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi Modern

jpnn.com, JAKARTA - Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI) mengajak anak muda memandang koperasi bukan lagi sebagai model usaha konvensional, melainkan sebagai pilar ekonomi masa depan yang modern, inklusif, dan berbasis gotong royong.

Ketua Dewan Pembina Angkatan Muda Koperasi Indonesia, Joao Angelo de Sousa menilai program strategis nasional (PSN) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi peluang besar bagi generasi muda untuk berkreasi sekaligus memperkuat perekonomian nasional.

"Koperasi Merah Putih akan menjadi patron bagi generasi muda untuk membangun ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," papar Joao di Rakernas ke-8.

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Direktur Utama PT. Agrinas Pangan Nusantara ini menambahkan koperasi modern harus dikelola secara digital melalui marketplace dan platform e-commerce agar mampu memperluas akses pasar bagi produk-produk masyarakat desa, pelaku UMKM, dan generasi muda.

Dalam Rakernas tersebut, AMKI juga membentuk lima satuan tugas (Satgas) yang akan fokus pada sosialisasi masif gerakan berkoperasi, pengembangan kapasitas pengelola koperasi, percepatan akses permodalan, perluasan pengembangan usaha, serta transformasi digital dan teknologi koperasi.

Ketua Umum AMKI, Frans Meroga Panggabean mengatakan koperasi memiliki karakter yang dekat dengan kehidupan generasi muda.

Menurutnya, nilai kolektif, ekonomi berbagi, dan kesetaraan yang menjadi prinsip koperasi sejalan dengan budaya anak muda saat ini.

"Kami dari Angkatan Muda Koperasi Indonesia siap menjadi tulang punggung untuk membawa koperasi lebih dekat dengan generasi muda sehingga menjadi pilihan utama dan semakin diminati anak-anak muda Indonesia," ujar Frans.