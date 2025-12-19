menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Ammar Zoni Akhirnya Bertemu Dokter Kamelia di Ruang Sidang

Ammar Zoni Akhirnya Bertemu Dokter Kamelia di Ruang Sidang

Ammar Zoni Akhirnya Bertemu Dokter Kamelia di Ruang Sidang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktor Ammar Zoni saat memeluk kekasihnya, Dokter Kamelia di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (18/12). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (18/12).

Dia dan empat terdakwa lainnya hadir secara langsung dalam persidangan kali ini setelah dipindahkan dari Nusakambangan.

Momen tersebut membuat Ammar Zoni bisa bertemu dengan kekasihnya, Dokter Kamelia, dan ibu sambungnya. Adapun Dokter Kamelia merupakan sosok yang konsisten memberi dukungan kepada Ammar Zoni belakangan ini.

Baca Juga:

Bintang sinetron 7 Manusia Harimau itu juga sempat memeluk kedua adiknya, Aditya Zoni dan Panji Zoni.

Dia bahkan meneteskan air mata ketika memeluk adiknya tersebut.

"Gue kira adik gue enggak datang," kata Ammar Zoni sembari memeluk Aditya Zoni di ruang sidang.

Baca Juga:

Sebelumnya, keinginan Ammar Zoni untuk bisa menghadiri sidang atas kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akhirnya bisa segera terwujud.

Pasalnya, Ditjen PAS telah mengeluarkan surat persetujuan terkait pemindahan sementara Ammar Zoni dan empat terdakwa lainnya ke Lapas Narkotika di Jakarta.

Aktor Ammar Zoni menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (18/12).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI