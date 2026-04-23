Ammar Zoni Bakal Jalani Sidang Putusan, Kuasa Hukum Ungkap Kondisinya
jpnn.com, JAKARTA - Sidang atas dugaan peredaran narkoba di dalam rutan dengan terdakwa Ammar Zoni bakal digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (23/4).
Rencananya, sidang dengan agenda putusan itu akan digelar pada pukul 13.00 WIB.
Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias.
"Insyaallah, Insyaallah sesuai dengan keputusan hakim, kan jam satu siang," ujar Jon Mathias saat dikonfirmasi awak media, Kamis.
Dia lantas mengungkapkan kondisi mantan suami Irish Bella itu menjelanh sidang putusan.
Dia tak menampik Ammar Zoni memiliki kekhawatiran menjelang pembacaan putusan nanti.
"Ya, itu psikologinya orang menghadapi keputusan pasti ya itu lazim lah memang," ucap Jon Mathias.
"Kekhawatiran, tekanan psikologis, itu biasa bagi orang yang menghadapi hukum," tambahnya.
- Dituntut 9 Tahun Penjara, Ammar Zoni Jalani Sidang Putusan Hari Ini
- Penjelasan Kuasa Hukum soal Isu Betrand Peto Curi Parfum dan Uang Sarwendah
- CMNP Minta Penegak Hukum Pantau Sidang Putusan Gugatan Rp 119 T Lawan Hary Tanoe
- Perkara Versus Hary Tanoe Diputus Besok, CMNP Minta KY Lindungi Integritas Pengadilan
- Bantah Rumor Inara Rusli Hamil, Kuasa Hukum Ungkap Faktanya
- Begini Cara Aditya Zoni Beri Dukungan untuk Ammar Zoni