Ammar Zoni Bisa Jadi Pintu Masuk Ungkap Jaringan Besar Peredaran Narkoba
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III Rudianto Lallo menyebut kasus Ammar Zoni yang tertangkap mengedarkan sabu dan tembakau sintetis di Rutan Salemba bisa menjadi pintu masuk mengungkap jaringan besar peredaran narkoba.
"Saya kira ini kesempatan untuk kemudian membongkar jaringan-jaringan, dan pasti ini jaringan besar, pintu masuknya dari kasus ini," kata Lallo kepada awak media, Jumat (10/10).
Kapoksi fraksi NasDem di Komisi III itu sebenarnya merasa heran ada kasus peredaran narkoba di tahanan dan meminta pengusutan mendalam perkara tersebut.
"Saya kira perlu diusut tuntas, tapi tidak sekedar usut tetapi kamu harapkan bisa membongkar jaringan besar itu," ujar eks Ketua DPRD Kota Makassar itu.
Lallo mengagakan penting bagi penegak hukum wajib membongkar jaringan besar demi menekan peredaran narkoba.
"Jangan diberi ruang, justru kesempatan untuk membongkar asal usul sumber, kok, bisa seorang narapidana yang telah menjalani hukuman, justru menjadi pengedar narkoba di dalam lapas," katanya.
Terpidana kasus narkoba Ammar Zoni tertangkap dalam perkara peredaran barang haram ketika mendekam di Rutan Salemba.
Ammar Zoni mengedarkan sabu dan tembakau sintetis di dalam penjara bersama lima orang lainnya yakni A, AP, AM Alias KA, ACM, dan MR.
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai kasus Ammar Zoni bisa menjadi pintu masuk mengungkap jaringan besar perkara narkoba.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Badar Sumsel Minta Komisi III DPR Jangan Terkecoh Mafia Tanah
- Komisi XIII DPR Bawa Kasus Ini Dibahas Pansus Penyelesaian Konflik Agraria
- Legislator: Tak Mungkin Ammar Zoni Mengedarkan Narkoba Tanpa Peran Oknum
- Konon, Kasus Ammar Zoni Terungkap Saat Petugas Rutan Salemba Sidak Rutin
- 3 Berita Artis Terheboh: Nikita Dituntut 11 Tahun Penjara, Lesti Kejora Diperiksa Polisi
- Ini Barang Bukti Kasus Peredaran Narkoba Ammar Zoni