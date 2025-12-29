Ammar Zoni dan Dokter Kamelia Sudah Diizinkan Menikah, Tetapi....

menu
Aktor Ammar Zoni saat memeluk kekasihnya, Dokter Kamelia di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (18/12). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia telah mendapat lampu hijau dari ayahnya untuk menikah dengan kekasihnya, Ammar Zoni.

Dia bahkan telah menyampaikan pesan Ammar Zoni kepada ayahnya terkait niat menikah.

"Iya (sudah diberi izin)," kata Dokter Kamelia saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Akan tetapi, ayah Dokter Kamelia kini meminta Ammar Zoni untuk fokus menjalani proses sidang terlebih dahulu.

Setelah sidang selesai, rencana pernikahan Ammar Zoni dan Dokter Kamelia pun segera dibahas.

"Ammar fokus dulu ke sidang, selesai itu baru ke ini (bahas pernikahan)," beber Dokter Kamelia menyampaikan pesan ayahnya.

Menurutnya, Ammar Zoni sebenarnya telah beberapa kali mengutarakan niat untuk menikahinya.

Akan tetapi, dia meminta Ammar Zoni untuk fokus menjalani proses persidangan kasus dugaan peredaran narkoba tersebut.

