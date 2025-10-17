menu
Ammar Zoni Dipindah Ke Nusakambangan, Ustaz Derry Sulaiman Minta Tolong Hotman Paris

Ustaz Derry Sulaiman. Foto tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Ustaz Derry Sulaiman ikut menyoroti soal Ammar Zoni yang kini dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Pemindahan mantan suami Irish Bella itu menyusul kasus dugaan pengedaran narkoba di dalam rutan yang menyandung sang aktor.

Melalui akunnya di Instagram, Ustaz Derry Sulaiman lantas mengunggah sebuah video yang meminta bantuan kepada Hotman Paris terkait dugaan kasus yang menjerat Ammar Zoni.

"Video ini saya buat untuk siapa pun pengacara yang ada kepedulian dengan Ammar Zoni, khususnya abangku yang terhormat Bang Hotman Paris tolong bantuan hukum untuk Ammar Zoni karena saya telah dikirimkan surat oleh Ammar Zoni," ujar Ustaz Derry Sulaiman melalui akunnya di Instagram, dikutip Jumat (17/10).

Adapun Ustaz Derry Sulaiman sempat menerima surat dari Ammar Zoni. Dalam suratnya, aktor 32 tahun itu mengaku dirinya bukan seorang pengedar narkoba.

"Ammar Zoni mengatakan beliau bukan bandar, bukan pengedar. Dia hanyalah seorang public figure yang sedang dibina," kata Ustaz Derry.

Dia menilai bahwa Ammar Zoni saat ini sedang sakit dan seharusnya menjalani rehabilitasi.

"Ammar Zoni sakit. Kalau orang sakit mesti direhabilitasi, mesti diobati, bukan dihukum mati. Kita bunuh penyakitnya bukan orangnya," tuturnya.

