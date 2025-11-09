menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan, Dokter Kamelia Sulit Berkomunikasi

Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan, Dokter Kamelia Sulit Berkomunikasi

Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan, Dokter Kamelia Sulit Berkomunikasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dokter Kamelia, kekasih Ammar Zoni. Foto: Instagram/drg.kamelia

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia mengaku makin sulit berkomunikasi sejak kekasihnya, Ammar Zoni dipindahkan ke Nusakambangan.

Pengakuan tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu FYP di Trans7 baru-baru ini.

"Pasti (sulit komunikasi)," kata Dokter Kamelia.

Baca Juga:

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu menyayangkan kasus yang kembali menjerat Ammar Zoni.

Menurut Dokter Kamelia, Ammar Zoni seharusnya bisa mengajukan bebas bersyarat pada Januari mendatang.

"Aku sempat syok," jelasnya.

Baca Juga:

Meski demikian, Dokter Kamelia tetap memberikan dukungan untuk Ammar Zoni.

Dia tetap yakin bahwa mantan suami Irish Bella itu merupakan pria yang baik hati.

Dokter Kamelia mengaku makin sulit berkomunikasi sejak kekasihnya, Ammar Zoni dipindahkan ke Nusakambangan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI