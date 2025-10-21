Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan, Kekasih Kaget Banget

jpnn.com, JAKARTA - Kabar Ammar Zoni dipindahkan ke Nusakambangan ternyata membuat kekasihnya, Kamelia terkejut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kamelia saat menjadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

"Kami syok banget," kata Kamelia.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter itu mengaku mengetahui bahwa kasus Ammar Zoni terjadi pada Januari 2025.

Oleh sebab itu, Kamelia kaget ketika mendengar kabar kasus tersebut kembali heboh pada Oktober 2025.

"Dia telepon, aku dibawa Kejaksaan," jelasnya.

Menurut Kamelia, kuasa hukum dan keluarga mengira penanganan kasus Ammar Zoni telah selesai.

Sebab, mantan suami Irish Bella itu telah menjalani hukuman termasuk ditahan di ruang isolasi.