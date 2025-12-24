menu
Ammar Zoni Ingin Segera Menikahinya, Dokter Kamelia Merespons Begini
Aktor Ammar Zoni saat memeluk kekasihnya, Dokter Kamelia di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (18/12). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia mengaku senang akhirnya bisa bertemu dengan kekasihnya, Ammar Zoni di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (18/12).

Dia bahkan bertambah bahagia ketika Ammar Zoni menyampaikan niat untuk menikahinya di hadapan awak media.

"Happy sih," kata Dokter Kamelia saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV, Selasa (23/12).

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu mengatakan Ammar Zoni sebenarnya sudah beberapa kali mengutarakan niat untuk menikahinya.

Akan tetapi, Dokter Kamelia ingin Ammar Zoni untuk saat ini fokus menjalani proses persidangan.

"Aku bilang, fokus saja ke sidang," ucapnya.

Menurutnya, dirinya juga telah menyampaikan pesan Ammar Zoni kepada ayahnya terkait niat menikah.

Adapun ayah Dokter Kamelia juga berharap Ammar Zoni fokus pada sidang terlebih dahulu.

