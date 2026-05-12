Ammar Zoni Kembali Ditahan di Nusakambangan, Begini Respons Aditya Zoni

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aditya Zoni menyampaikan komentar setelah kakaknya, Ammar Zoni kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Dia mengaku sangat kaget ketika pertama kali mendengar kabar tersebut.

"Mendadak, jadinya kami kaget," kata Aditya Zoni dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Pemain sinetron itu kemudian mengungkapkan doa untuk Ammar Zoni yang kini berada di Nusakambangan.

Adapun Aditya Zoni dan kuasa hukum bakal berusaha mengajukan pemindahan Ammar Zoni kembali.

"Doanya supaya Bang Ammar Zoni kuat di sana, kami upayakan cara balik ke sini," tambahnya.

Diketahui, Ammar Zoni kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemeimipas).

Humas Ditjenpas Rika Apriliantai menjelaskan bahwa Ammar Zoni dan 5 rekannya dipindahkan dari Lapas Narkotika Jakarta ke Lapas Nusakambangan pada Jumat (8/5) pukul 23.55 WIB.