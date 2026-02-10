Ammar Zoni Kemungkinan Dikembalikan ke Nusakambangan, Begini Komentar Aditya Zoni

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aditya Zoni memberi tanggapan soal kemungkinan kakaknya, Ammar Zoni akan kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

Dia sangat berharap Ammar Zoni tidak dikembalikan lagi ke Nusakambangan.

"Saya mohon sekali agar abang saya tidak dikembalikan lagi ke Nusakambangan karena saya melihat ketakutan di matanya,” kata Aditya Zoni dalam tayangan Intens Investigasi, Senin (9/2).

Pria berusia 26 tahun itu menilai Ammar Zoni sangat ketakutan saat hendak dipindahkan ke Nusakambangan.

Oleh sebab itu, Aditya Zoni pun memohon kepada pihak terkait agar membiarkan Ammar Zoni menjalani masa hukuman di Jakarta.

"Saya mohon (Ammar Zoni) untuk tetap di Jakarta dan direhabilitasi,” beber pemain sinetron itu.

Menurut Aditya Zoni, kondisi mental Ammar Zoni menurun saat menempati Lapas Nusakambangan beberapa waktu lalu.

Oleh sebab itu, dia khawatir keadaan Ammar Zoni makin memburuk apabila kembali dipindahkan ke Nusakambangan.