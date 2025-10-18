Ammar Zoni Kirim Surat kepada Ustaz Derry Sulaiman, Begini Isinya

jpnn.com, JAKARTA - Ustaz Derry Sulaiman mengaku mendapat surat dari Ammar Zoni yang telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyampaikan isi surat tersebut, lalu meminta Hotman Paris agar membantu masalah hukum Ammar Zoni.

"Video ini saya buat untuk siapa pun pengacara yang ada kepedulian dengan Ammar Zoni, khususnya abangku yang terhormat Bang Hotman Paris tolong bantuan hukum untuk Ammar Zoni karena saya telah dikirimkan surat oleh Ammar Zoni," ungkap Ustaz Derry Sulaiman, Jumat (17/10).

Mantan personel Betrayer itu menyebut Ammar Zoni mengaku bukan seorang pengedar narkoba.

Adapun mantan suami Irish Bella itu terjerat kasus narkoba untuk keempat kali. Terbaru, Ammar Zoni diduga terlibat kasus peredaran narkoba di Rutan.

"Ammar Zoni mengatakan beliau bukan bandar, bukan pengedar. Dia hanyalah seorang public figure yang sedang dibina. Ammar Zoni sakit. Kalau orang sakit mesti direhabilitasi, mesti diobati, bukan dihukum mati. Kita bunuh penyakitnya bukan orangnya," tutur Ustaz Derry Sulaiman.

Oleh sebab itu, Ustaz Derry Sulaiman berharap Hotman Paris rela memberikan bantuan kepada Ammar Zoni.

Menurutnya, Ammar Zoni layak dibantu sehingga keadilan bisa ditegakkan.