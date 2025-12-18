menu
Ammar Zoni Menangis Saat Bertemu Adik dan Kekasih di Ruang Sidang

Ammar Zoni Menangis Saat Bertemu Adik dan Kekasih di Ruang Sidang

Ammar Zoni Menangis Saat Bertemu Adik dan Kekasih di Ruang Sidang
Terdakwa kasus dugaan peredaran narkoba, Ammar Zoni menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (18/12). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan peredaran narkoba, Ammar Zoni menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

Dia bersama empat terdakwa lainnya hadir secara langsung dalam persidangan kali ini. Sedangkan satu terdakwa lainnya hadir secara daring karena masalah kesehatan.

Para terdakwa disambut oleh keluarga, tim kuasa hukumnya, kerabat, maupun pendukung-pendukung yang lebih dahulu berada di ruang sidang.

Ammar Zoni bahkan sempat memeluk kekasihnya, Dokter Kamelia, dan ibu sambungnya.

Bintang sinetron 7 Manusia Harimau itu juga memeluk kedua adiknya, Aditya dan Panji Zoni.

"Gue kira adik gue enggak datang," kata Ammar Zoni sembari memeluk Aditya Zoni di ruang sidang.

Mantan suami Irish Bella itu juga memeluk adik bungsunya, Panji Zoni yang berjalan dari arah belakang menghampirinya.

Di momen itu, Ammar Zoni langsung meneteskan air mata, sembari memeluk kedua adiknya secara erat-erat.

