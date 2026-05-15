Ammar Zoni Mengaku Trauma di Nusakambangan, Susah Tidur dan Khawatir Lumpuh

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aditya Zoni mengaku sedih mengetahui kakaknya, Ammar Zoni kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Menurutnya, Ammar Zoni terlihat pasrah dan ketakutan dibawa ke Nusakambangan pada Jumat (8/5) malam.

"Dia sudah pasrah kelihatan dari kemarin juga, tapi tetap dia ada ketakutan juga," kata Aditya Zoni di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Bintang sinetron itu mengatakan Ammar Zoni cukup trauma terhadap Lapas Nusakambangan.

Menurutnya, Ammar Zoni sempat mengeluhkan kondisi di sana saat pertama kali dipindahkan.

"Karena dia selalu bilang sama saya, dia trauma masih setiap dibawa ke Nusakambangan karena dia hanya pemakai," beber Aditya Zoni.

"Dia cerita semuanya tentang bagaimana di sana. Dia tidurnya enggak nyaman, kakinya ditekuk. Terus dia bilang 'bisa lumpuh gue lama-lama di sini'. Terus keluar untuk melihat matahari saja cuma dua kali satu minggu. Jadi dia sangat tersiksa di situ, dia merasa trauma untuk ke situ," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Aditya Zoni dan kuasa hukum tengah mengupayakan permohonan asesmen agar status Ammar Zoni sebagai narapidana high risk bisa turun.