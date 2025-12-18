Ammar Zoni: Perjalanan Hidup Saya Memang Seperti Itu, Bukan Mengada-ada

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni menanggapi kritik dari suami Irish Bella, Haldy Sabri, terkait isi pleidoinya yang dianggap berlebihan atau “lebai”.

Dalam pernyataannya, Ammar menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan di persidangan bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, melainkan berdasarkan perjalanan hidupnya sendiri.

Dia menyebut, seluruh isi pleidoi tersebut merupakan refleksi dari pengalaman nyata yang pernah dia jalani, termasuk saat masih membina rumah tangga dengan Irish Bella.

“Apa yang saya bicarakan di isi pleidoi saya adalah sesuai dengan apa yang terjadi pada waktu itu,” ujar Ammar, dikutip dari kanal Intens Investigasi di YouTube, Sabtu (11/4).

Menurut Ammar, kisah hidupnya selama ini juga sudah banyak terekspos di media, sehingga bukan hal baru jika kembali dia ungkap dalam pembelaannya di pengadilan.

"Saya sudah bicarakan dari awal kalau perjalanan hidup saya ya memang seperti itu dan bukan mengada-ada," lanjutnya.

Baca Juga: Haldy Sabri Minta Ammar Zoni Tak Seret Irish Bella di Persidangan

Dia pun merasa tidak ada yang perlu dipermasalahkan, karena publik sudah mengetahui sebagian besar perjalanan hidupnya sejak awal.

Ammar menambahkan, pleidoi tersebut dibuat murni sebagai bentuk pembelaan pribadi dan bukan untuk menyerang pihak mana pun, termasuk mantan istrinya.