Ammar Zoni Putuskan Hubungan Asmara dari Dokter Kamelia

Ammar Zoni Putuskan Hubungan Asmara dari Dokter Kamelia

Ammar Zoni Putuskan Hubungan Asmara dari Dokter Kamelia
Aktor Ammar Zoni saat memeluk kekasihnya, Dokter Kamelia di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (18/12). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia dikabarkan sudah putus hubungan asmara dari Ammar Zoni.

Kabar tersebut beredar setelah dirinya melakukan siaran langsung di media sosial.

Dalam video tersebut, Dokter Kamelia menyatakan hubungan dirinya dengan Ammar Zoni sudah berakhir.

"Gue sudah tidak ada hubungan lagi sama Ammar Zoni," kata Dokter Kamelia.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu mengatakan justru Ammar Zoni yang memilih memutuskan hubungan.

Dokter Kamelia menyebut, Ammar Zoni menyampaikan keputusan itu lewat sebuah surat pernyataan.

"Dia kasih surat pernyataan ke aku, kalau kita, sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi sejak 5 Maret. Jadi kalau bertanya soal Ammar, silakan ke keluarganya,” jelasnya.

Dokter Kamelia menyebut segala urusan Ammar Zoni selanjutnya bakal diurus oleh keluarga dan kuasa hukum.

Dokter Kamelia dikabarkan sudah putus hubungan asmara dari Ammar Zoni. Apa sebabnya?

