Ammar Zoni Rindu Anak-anak, Dokter Kamelia Berkomentar Begini

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia memberi tanggapan soal pernyataan kekasihnya, Ammar Zoni yang mengaku rindu kepada anak-anaknya.

Dia merasa belum bisa ikut campur perihal anak Ammar Zoni dan Irish Bella.

"Bukan ranah saya," kata Dokter Kamelia dalam tayangan Intens Investigasi di YouTube baru-baru ini.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu telah menyampaikan pesan Ammar Zoni kepada adiknya, Aditya Zoni.

Menurut Dokter Kamelia, wajar Ammar Zoni merindukan anak-anaknya yang sudah lama tidak bertemu.

"Biar bagaimana, Ammar Zoni tetap daddy kan, enggak ada bekas anak," tambah Dokter Kamelia.

Sebelumnya, Ammar Zoni mengungkap kerinduan terhadap anak-anaknya dari pernikahan dengan Irish Bella.

Kerinduan tersebut disampaikan saat menjalani sidang pembacaan eksepsi secara daring di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/11).