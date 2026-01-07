Ammar Zoni Sempat Ingin Mengakhiri Hidupnya di Penjara, Waduh

jpnn.com, JAKARTA - Kekasih Ammar Zoni, Kamelia menyampaikan kabar mengejutkan terkait mental sang aktor selama mendekam di balik jeruji besi.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter itu mengatakan bahwa Ammar Zoni sempat ingin mengakhiri hidupnya di penjara.

Menurut Kamelia, mantan suami Irish Bella, itu pernah berkata 'ingin mati di dalam penjara'.

"Dia bilang ke saya ‘ngapain gue hidup lagi’," kata Kamelia, dikutip dari kanal Close The Door di YouTube, Rabu (7/1).

"Ya, dia ingin hidup di sana (penjara) dan sampai mati di sana," sambung Kamelia.

Kamelia juga memaparkan bahwa Ammar sempat melakukan berbagai pelanggaran kecil di dalam rutan, bukan terkait narkoba.

Dia menduga, tindakan itu dilakukan Ammar sebagai bentuk pelampiasan dari kondisi emosionalnya yang memburuk.

"Bukan masalah narkoba ya melainkan SOP misalkan seperti memasukkan barang seperti hand phone, televisi," tuturnya.