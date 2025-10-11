menu
Ammar Zoni Terjerat Kasus Narkoba Lagi, Sahabat: Keluarga Merasa Kecewa
Aktor Ammar Zoni. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ammar Zoni kembali terciduk kasus dugaan narkotika, walaupun saat ini dirinya masih menjalani hukuman penjara atas kasus serupa.

Sahabat Ammar Zoni, Christopher mengungkapkan respons keluarga pesinetron 32 tahun itu terkait hal tersebut.

Dia menyebut, keluarga Ammar Zoni merasa kecewa.

"Ya mereka kecewa pastinya, kecewa abangnya tidak hanya memakai, konsumsi narkoba, tetapi juga memperdagangkan. Walaupun ini diduga ya, cuma kalau sudah ada tersangkanya, sudah ada beritanya, ya kecewa, keluarga kecewa," ujar Christopher di kawasan Kabupaten Tangerang, Jumat (10/10).

Menurutnya, keluarga Ammar Zoni itu sudah lelah dengan kelakukan mantan suami Irish Bella tersebut yang kembali tersandung kasus serupa.

"Lebih ke arah capek. Ngurusin orang pakai saja capek. Ini ngurusin pengedar. Kalau saya pribadi kalau dia korban narkoba harus dilindungi, disembuhkan," ucap Christopher.

"Kalau dia sudah jadi pengedar, ya dia harus diberantas juga. Walaupun dia sahabat saya," sambungnya.

Dia mengaku dirinya sempat berdiskusi dengan kuasa hukum Ammar Zoni perihal ini.

