Ammar Zoni Terjerat Kasus Peredaran Narkoba dalam Rutan, Sahabat Mengaku Kecewa

jpnn.com, JAKARTA - Sahabat Ammar Zoni, Christopher mengaku kecewa saat mendengar kabar soal mantan suami Irish Bella itu terlibat peredaran narkoba di Rutan Salemba.

Penyebabnya, Ammar Zoni kembali terciduk kasus dugaan narkotika, walaupun saat ini dirinya masih menjalani hukuman penjara atas kasus serupa.

Christopher mengaku, telah memegang janji Ammar Zoni yang bakal menjadikan kasus sebelumnya sebagai yang terakhir.

"Saya dan Ammar juga punya kesepakatan bahwa ini terakhir saya akan membantu dia, mendampingi dia. Terakhir untuk pakai narkoba. Ini malah dagang narkoba, jadi saya kecewa," ujar Christopher di kawasan Kabupaten Tangerang, Jumat (10/10).

Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan adik Ammar Zoni terkait kabar tersebut.

Menurutnya, pihak keluarga juga merasa kecewa atas tindakan yang diperbuat oleh Ammar Zoni.

Terlebih pria 32 tahun tersebut kini justru diduga mengepul narkotika di dalam Rutan Salemba.

"Begitu berita ini muncul saya kontekan sama adiknya Ammar. Ya mereka kecewa pastinya, kecewa abangnya tidak hanya memakai, konsumsi narkoba, tetapi juga memperdagangkan. Walaupun ini diduga ya, cuma kalau sudah ada tersangkanya, sudah ada beritanya, ya kecewa, keluarga kecewa," ucap Christopher.