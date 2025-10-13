Ammar Zoni Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan, Aditya Zoni: Masih Dugaan

menu
Aditya Zoni saat mengunjungi Ammar Zoni di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (10/3). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aditya Zoni akhirnya buka suara soal kakaknya, Ammar Zoni yang diduga terlibat kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba.

Lewat video yang diunggah di Instagram, dia menyatakan bahwa kasus Ammar Zoni masih sebatas dugaan.

"Ini masih dugaan, teman-teman. Belum ada data dan faktanya," kata Aditya Zoni, Minggu (12/10).

Oleh sebab itu, pria berusia 25 tahun tersebut meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi soal kasus Ammar Zoni.

Menurut Aditya Zoni, sebaiknya netizen maupun masyarakat menunggu hasil sidang kasus tersebut.

"Jadi, kita sama-sama menunggu hasil persidangannya," lanjut Aditya Zoni.

Diketahui, Ammar Zoni terjerat kasus narkoba untuk keempat kalinya. Terbaru, dia diduga terlibat peredaran narkoba di Rutan Salemba.

Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Jakarta Pusat Wahyu Trah Utomo menyampaikan kronologi penangkapan Ammar Zoni.

