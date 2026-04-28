Ammar Zoni Tunjuk Krisna Murti Sebagai Kuasa Hukum Barunya
jpnn.com - AKTOR Ammar Zoni telah divonis tujuh tahun penjara terkait kasus peredaran narkoba dalam rutan.
Kini dia telah menunjuk tim kuasa hukum baru dan bakal menentukan soal langkah hukum atas vonis tersebut.
Ammar menunjuk pengacara Krisna Murti untuk menjadi kuasa hukum barunya.
Kabar itu dikonfirmasi oleh Krisna Murti melalui sebuah rekaman video.
"Saya katakan, bahwa benar saya telah menerima kuasa dari Ammar Zoni untuk mendampingi Ammar Zoni dalam proses hukum yang sedang berjalan," ujar Krisna, Selasa (28/4).
Dia menuturkan bahwa timnya sedang mempelajari seluruh berkas perkara Ammar, lantaran tak mendampingi mantan suami Irish Bella itu sejak awal.
"Tim saya di Jakarta sedang mempelajari dokumen-dokumen dari awal terjadinya, kasus yang menimpa Ammar Zoni. Jadi, tentunya saya belum bisa bersikap lebih jauh sebelum mempelajari dokumen-dokumen itu sendiri karena dari awal kan kami tidak menangani kasusnya Ammar Zoni ini," kata Krisna.
Namun, penunjukkan itu tak terjadi begitu saja. Pasalnya, ada peran Dokter Kamelia sebagai jembatan komunikasi.
Aktor Ammar Zoni secara resmi telah menunjuk pengacara Krisna Murti untuk menjadi kuasa hukum barunya.
- Polisi Tangkap Kurir Sabu-Sabu 1 Kg, Pemiliknya Masih Berkeliaran
- Marak Narkoba di Kelab Malam, Sahroni: Tutup dan Cabut Izin Semua yang Bermasalah
- Kecewa Ammar Zoni Divonis 7 Tahun Penjara, Aditya Zoni: Enggak Bisa Berkata-kata
- Respons Ammar Zoni Setelah Divonis 7 Tahun Penjara
- PATRON Angkat Fakta Lama: TPPU Berawal dari Perang Narkoba
- Polda Sebut Eks Polisi Penembak Mati Siswa SMK Positif Narkoba, Kalapas Semarang Bilang Tidak, Aneh!