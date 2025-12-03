menu
JPNN.com » Nasional » Hukum » AMMI: Kasus Ira, Tom, dan eks Dirut PLN Batubara Diduga Langgar HAM

AMMI: Kasus Ira, Tom, dan eks Dirut PLN Batubara Diduga Langgar HAM

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) periode 2017–2024 Ira Puspadewi (depan) bersama Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP periode 2019–2024 Muhammad Yusuf Hadi (kedua kiri), serta Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode 2020–2024 Harry Muhammad Adhi Caksono (kedua kanan) setelah bebas dari Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (28/11/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

jpnn.com, JAKARTA - Terobosan Presiden Prabowo, dalam memberikan rehabilitasi tiga pejabat BUMN, Ira Puspadewi dkk berbuntut sorotan pelanggaran HAM.

Advokat Muda Muslim Indonesia (AMMI) meminta aparat penegak hukum untuk tidak menganggap "enteng" (ringan) atau remeh masalah rehabilitasi Ira dkk.

Sepatutnya menjadikan keputusan presiden itu sebagai 'warning' untuk introspeksi mendalam terkait pelanggaran HAM.

"Terobosan Presiden Prabowo ini 'warning' keras agar fenomena kasus-kasus seperti Ira dan kawan kawan (dkk) tidak terus terulang. Karena tidak hanya menghambat target pertumbuhan ekonomi delapan persen yang dijanjikan Presiden. Namun, juga berpotensi terjadi pelanggaran HAM," kata Ali Yusuf, advokat pendiri AMMI dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/12).

AMMI memperingatkan, penerapan Undang Undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) jika tidak dilakukan dengan kehati-hatian dan mengedepankan profesionalisme, akan berpotensi dimanfaatkan kepentingan tertentu terkait kriminalisasi.

Soal rawan pelanggaran HAM, kata Ali, bukan hanya oleh penyidik atau elite Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi, juga aparat penegak hukum yang lain seperti Kejaksaan RI, Polri, maupun para hakim.

Karena Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) secara tegas mengatur tentang bidang bidang HAM tersebut.

"Warning itu termasuk terhadap para praktisi hukum, yaitu advokat yang biasa mengawal kasus-kasus dugaan korupsi baik saat masih penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses peradilan," imbuh Ali.

