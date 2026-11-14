AMP Kembali Bertemu Kepala BKN, Ada Info Penting Buat PPPK & PPPK Paruh Waktu

jpnn.com - JAKARTA - Aliansi Merah Putih (AMP) terus menunjukkan komitmen dan konsistensinya dalam mengawal harapan serta aspirasi jutaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) khususnya PPPK paruh waktu di seluruh Indonesia.

Pascapress release yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Aliansi Merah Putih dengan berbagai elemen dan lintas sektor terus bergerak membangun komunikasi serta menjalin silaturahmi dengan para pemangku kebijakan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis memastikan bahwa aspirasi dan harapan besar keluarga PPPK tidak berhenti pada penyampaian tuntutan, tetapi dikawal hingga terwujud dalam kebijakan dan regulasi yang memberikan kepastian.

Ketua Umum AMP Fadlun Abdillah mengatakan bahwa pihaknya kembali bersilaturahmi dengan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Prof. Zudan Arif Fakrulloh pada Jumat (13/11/2026).

“Ini sebagai salah satu langkah persuasif dan konstruktif dalam mengawal proses perumusan regulasi, khususnya terkait percepatan peralihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu serta peluang pengadaan CPNS bagi PPPK dan PPPK paruh waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Fadlun kepada JPNN, Sabtu (14/11/2026).

Menurut dia, Prof Zudan menyambut baik kehadiran dan komunikasi yang dibangun oleh Aliansi Merah Putih. Respons yang diberikan menunjukkan keterbukaan serta dukungan terhadap proses perjuangan dan pengawalan aspirasi para PPPK.

Kepala BKN juga menyampaikan bahwa proses pembahasan regulasi masih terus berjalan. Berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait saat ini sedang melakukan pembahasan lintas sektor guna merumuskan kebijakan yang diharapkan bisa menjadi solusi bagi persoalan PPPK dan PPPK paruh waktu.

Harapannya, seluruh proses pembahasan tersebut dapat segera menemukan titik terang sehingga regulasi yang menjadi harapan dan penantian PPPK di seluruh Indonesia bisa diterbitkan.